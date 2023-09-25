Скотт Риттер рассказал о многотысячных потерях ВСУ за лето

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В ходе своего летнего контрнаступления потери ВСУ составили свыше 70 тысяч человек. Об этом сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: openverse

Офицер уточнил в интервью Джеффу Норману в шоу Ask the Inspector, что эти украинские военные пали в ходе тяжёлых кровопролитных боёв.

"Как вы думаете, как погибли 71 тысяча украинских военных всего за три месяца боев? Легкие стычки? Периодические столкновения? Перестрелки? Нет, они были уничтожены в ходе тяжелых боестолкновений", — рассказал Риттер.

Разведчик напомнил, что обязательной составляющей таких боёв является применение огромного количества боеприпасов.