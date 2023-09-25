В ходе своего летнего контрнаступления потери ВСУ составили свыше 70 тысяч человек. Об этом сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Офицер уточнил в интервью Джеффу Норману в шоу Ask the Inspector, что эти украинские военные пали в ходе тяжёлых кровопролитных боёв.
"Как вы думаете, как погибли 71 тысяча украинских военных всего за три месяца боев? Легкие стычки? Периодические столкновения? Перестрелки? Нет, они были уничтожены в ходе тяжелых боестолкновений", — рассказал Риттер.
Разведчик напомнил, что обязательной составляющей таких боёв является применение огромного количества боеприпасов.
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