Темпы ударов по Крыму наличествующим у ВСУ оружием Киеву не удастся уничтожить Черноморский флот России.
Помимо этого, предыдущие теракты против Крымского моста и кораблей заставили Кремль предпринять меры для защиты всех объектов на воде.
Об этом сообщил украинский эксперт Олег Стариков.
"Не думаю, что российский флот можно уничтожить. Это сделать тем вооружением, что у нас есть, невозможно. Флот — они сейчас выведут на рейд, а когда он не в бухте будет стоять, то уничтожить его ни морскими, ни воздушными беспилотниками невозможно", — подчеркнул аналитик.
А такого же лёгкого попадания по Крымскому мосту тоже не получится, поскольку уже поздно, и Россия уже научилась защищать свои объекты на полуострове, отметил Стариков
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