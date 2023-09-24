Украина: поздно — Черноморский флот России уже невозможно уничтожить

Темпы ударов по Крыму наличествующим у ВСУ оружием Киеву не удастся уничтожить Черноморский флот России.

Фото: Авторство: А.Бричевский. http://flot.sevastopol.info

Помимо этого, предыдущие теракты против Крымского моста и кораблей заставили Кремль предпринять меры для защиты всех объектов на воде.

Об этом сообщил украинский эксперт Олег Стариков.

"Не думаю, что российский флот можно уничтожить. Это сделать тем вооружением, что у нас есть, невозможно. Флот — они сейчас выведут на рейд, а когда он не в бухте будет стоять, то уничтожить его ни морскими, ни воздушными беспилотниками невозможно", — подчеркнул аналитик.

А такого же лёгкого попадания по Крымскому мосту тоже не получится, поскольку уже поздно, и Россия уже научилась защищать свои объекты на полуострове, отметил Стариков