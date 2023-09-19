Всеобщее недовольство и усталость наблюдаются среди членов команды украинского президента Владимира Зеленского, пишет "РБК-Украина", ссылаясь на информированный источник.
Как отметил собеседник агентства, приближённые к Зеленскому государственные деятели, политики и военачальники устали. При этом он назвал такую ситуацию нормальной "для конца политического цикла". Экс-глава Украины Пётр Порошенко сталкивался с аналогичными проблемами, сказано в материале.
"Сейчас в команде уже все от всех устали, накопилось всеобщее недовольство", — подчеркнул источник из окружения украинского президента.
Ранее обозреватель Эндрю Крамер заявил, что Зеленский вынес важный урок из общения с западными лидерами. Теперь он чаще хвалит партнёров, чем критикует, уточнил журналист. Предварительно, в ходе рабочего визита в США президент Украины выразит благодарность американскому конгрессу и главе Белого дома Джо Байдену.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.