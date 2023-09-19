"РБК-Украина": в команде Зеленского наблюдаются всеобщее недовольство и усталость

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Всеобщее недовольство и усталость наблюдаются среди членов команды украинского президента Владимира Зеленского, пишет "РБК-Украина", ссылаясь на информированный источник.

Фото: CreativeCommons

Как отметил собеседник агентства, приближённые к Зеленскому государственные деятели, политики и военачальники устали. При этом он назвал такую ситуацию нормальной "для конца политического цикла". Экс-глава Украины Пётр Порошенко сталкивался с аналогичными проблемами, сказано в материале.

"Сейчас в команде уже все от всех устали, накопилось всеобщее недовольство", — подчеркнул источник из окружения украинского президента.

Ранее обозреватель Эндрю Крамер заявил, что Зеленский вынес важный урок из общения с западными лидерами. Теперь он чаще хвалит партнёров, чем критикует, уточнил журналист. Предварительно, в ходе рабочего визита в США президент Украины выразит благодарность американскому конгрессу и главе Белого дома Джо Байдену.