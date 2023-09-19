NYT: Зеленский усвоил важный урок, который преподал ему Запад

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Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, осознал, что ему стоит больше благодарить западных политиков, чем критиковать. Важный урок он усвоил. Такое мнение высказал обозреватель Эндрю Крамер в статье New York Times.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Журналист написал, что после критики того, как Зеленский ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия, его тон и подход изменились.

Западные политики посоветовали украинскому президенту выражать больше благодарности. И он, похоже, понял это послание, отметил автор материала.

Крамер приводит слова неназванного украинского чиновника, который заявил, что ключевой целью поездки Зеленского в США станет "огромное послание благодарности президенту, конгрессу и американскому народу".

Ранее в конгрессе США высмеяли внешний вид прилетевшего накануне в Америку лидера киевского режима.