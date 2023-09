Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, осознал, что ему стоит больше благодарить западных политиков, чем критиковать. Важный урок он усвоил. Такое мнение высказал обозреватель Эндрю Крамер в статье New York Times.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.