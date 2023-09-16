Немецким водителям предложили бесплатный проездной в обмен на водительские права

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Власти города Любек в Германии предложили своим жителям неожиданную возможность сэкономить на транспортных расходах и получить бесплатный проездной на год по всей стране. Однако, для этого придется навсегда отказаться от водительских прав, как сообщает информационный портал The Local.

Фото: Openverse

В рамках пилотного проекта, жителям предлагается обменять свои водительские удостоверения на так называемый "Немецкий билет", который обычно стоит 49 евро в месяц (примерно 5 тысяч рублей). Таким образом, желающие избавиться от управления автомобилем смогут сэкономить 588 евро в год (примерно 60,5 тысяч рублей) на транспортных расходах.

Этот проездной позволяет бесплатно пользоваться государственным общественным транспортом по всей стране, включая электрички и вагоны второго класса в поездах. Однако, он не распространяется на частные транспортные компании.

По данным проекта, в текущем году предполагается выдать 1 тысячу таких проездных, и по 500 в два последующих года.

Муниципальные власти Любека заявили, что за три месяца действия акции уже более 750 человек отказались от своих водительских прав в обмен на годовой проездной билет.

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