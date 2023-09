Your browser does not support the audio element.

По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, визит на кладбище в Киеве, нанесённый госсекретарём США Энтони Блинкеном, оказался очень символичным, потому что там он имел возможность лично увидеть результаты контрнаступления ВСУ.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.