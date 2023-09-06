По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, визит на кладбище в Киеве, нанесённый госсекретарём США Энтони Блинкеном, оказался очень символичным, потому что там он имел возможность лично увидеть результаты контрнаступления ВСУ.
Первым пунктом официального визита Блинкена в Киев стало посещение Берковецкого кладбища, на котором покоятся погибшие бойцы ВСУ.
Депутат считает, что именно кладбища на Украине нагляднее всего демонстрируют "достижения контрнаступления ВСУ" и то, что готов сделать киевский режим со всеми украинцами ради интересов Запада.
"Посещение Блинкеном кладбища в Киеве очень символично. Ведь именно тысячи кладбищ, разбросанных по всей Украине, где похоронены украинские военные, брошенные на верную смерть во имя западных интересов, являются главным показателем и достижением киевского режима и их контрнаступления", — сказал Белик в разговоре с РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что увиденное Блинкеном на кладбище в Киеве — это лишь мизерная часть колоссальных потерь ВСУ, о которых упорно молчат киевские власти.
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