Депутат Белик считает, что посещение Блинкеным кладбища в Киеве было очень символичным

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По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, визит на кладбище в Киеве, нанесённый госсекретарём США Энтони Блинкеном, оказался очень символичным, потому что там он имел возможность лично увидеть результаты контрнаступления ВСУ.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Первым пунктом официального визита Блинкена в Киев стало посещение Берковецкого кладбища, на котором покоятся погибшие бойцы ВСУ.

Депутат считает, что именно кладбища на Украине нагляднее всего демонстрируют "достижения контрнаступления ВСУ" и то, что готов сделать киевский режим со всеми украинцами ради интересов Запада.

"Посещение Блинкеном кладбища в Киеве очень символично. Ведь именно тысячи кладбищ, разбросанных по всей Украине, где похоронены украинские военные, брошенные на верную смерть во имя западных интересов, являются главным показателем и достижением киевского режима и их контрнаступления", — сказал Белик в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что увиденное Блинкеном на кладбище в Киеве — это лишь мизерная часть колоссальных потерь ВСУ, о которых упорно молчат киевские власти.