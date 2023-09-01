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В Ливане разрешили показ фильма "Барби" с возрастным рейтингом 13+

1:26
Мир

Цензурный комитет Управления общей безопасности (УОБ) Ливана, несмотря на острую дискуссию в обществе, разрешил прокат фильма "Барби" (2023) в стране. По информации портала Naharnet, ливанские власти установили строгие возрастные ограничения на просмотр фильма в кинотеатрах и не будут допускать детей младше 13 лет.

В Ливане разрешили показ фильма "Барби" с возрастным рейтингом 13+
Фото: Openverse

Исполняющий обязанности министра культуры Ливана, Мухаммед Муртада, 9 августа предложил запретить показ фильма "Барби" в республике из-за несоответствия его содержания моральным ценностям ливанского общества. Муртада также подчеркнул, что фильм "Барби" оскорбляет семейные традиции, так как пропагандирует гомосексуализм и трансгендерность.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Бассам Мавлави принял на себя обязанность рассмотреть рекомендацию Министра культуры, но подчеркнул, что окончательное решение примет цензурный комитет УОБ. Этот комитет имеет право разрешать или запрещать показ любых фильмов и театральных постановок, давать разрешение на выступление иностранных артистов и музыкальных коллективов, а также разрешение на выпуск новых книг и публикаций.

В арабских странах Персидского залива, за исключением Кувейта, также действует возрастное ограничение для просмотра фильма "Барби" — до 15 лет.

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Барби: кукла, изменившая мир
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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