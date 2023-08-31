Поставка ВСУ истребителей F-16 может только нанести вред, поскольку базы с этими самолётами станут законной целью России. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Вместе с истребителями украинцы получают мощное оружие. Соответственно, базы F-16 становятся приоритетными целями для армии России, что также ставит под угрозу жизнь пилотов и обслуживающего персонала", — отметило издание.
Также отмечается, что украинские солдаты вряд ли смогут полностью обслуживать эти истребители. Военным НАТО придётся помогать им, либо самолёты будут вывозиться в другие страны. Это может привести к эскалации конфликта, о чём пожалеет Владимир Зеленский, считает автор публикации.
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