NZZ: истребители F-16 могут навредить ВСУ, поскольку базы с ними станут целью ВС РФ

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Поставка ВСУ истребителей F-16 может только нанести вред, поскольку базы с этими самолётами станут законной целью России. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Фото: "HAF - F-16 Block 52+ Demo Team Zeus" by stefg74 is licensed under CC BY 2.0.

"Вместе с истребителями украинцы получают мощное оружие. Соответственно, базы F-16 становятся приоритетными целями для армии России, что также ставит под угрозу жизнь пилотов и обслуживающего персонала", — отметило издание.

Также отмечается, что украинские солдаты вряд ли смогут полностью обслуживать эти истребители. Военным НАТО придётся помогать им, либо самолёты будут вывозиться в другие страны. Это может привести к эскалации конфликта, о чём пожалеет Владимир Зеленский, считает автор публикации.