Британские власти рассматривают возможность применения электронных GPS-браслетов для контроля над нелегальными мигрантами, с целью уменьшения расходов на их временное размещение, пишет The Times.
В настоящее время незаконные мигранты временно размещаются в специализированных центрах, но количество этих центров ограниченно. Экономия также является значимой причиной для рассмотрения такой меры, поскольку содержание беженцев обходится дорого — более четырёх миллионов фунтов стерлингов (пять миллиардов долларов) в год.
Однако власти выражают опасения относительно возможного дефицита браслетов для отслеживания и признают, что внедрение данной программы потребует существенных финансовых вложений. Также стоит учитывать, что подобные действия могут вызвать недовольство со стороны правозащитных организаций, что, в свою очередь, может привести к судебным разбирательствам. На текущий момент более 175 тысяч человек в Великобритании находятся в ожидании ответа от правительства по поводу рассмотрения их заявлений на получение убежища.
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