В РФ признали нежелательным объединение Conflict Intelligence Team с расследователями

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В Генпрокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельность зарубежной неправительственной структуры "Сетевое объединение журналистов-расследователей" (Conflict Intelligence Team). Корреспонденты "Ленты.ру" пишут об этом со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Фото: Википедия

Генеральная прокуратура проинформировала о том, что изначально платформа носила название War in Ukraine. Её авторы осуществляли сбор и публикацию сведений о боевиках ВСУ, а также личную информацию военнослужащих российской армии, отметили представители ведомства.