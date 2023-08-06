The Times: Киев переключил внимание на теракты на Чёрном море из-за неудач в контрнаступлении

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Теракты в Чёрном море нужны Киеву для того, чтобы отвлечь внимание от неудавшегося контрнаступления. А в морских сражениях Украина также обречена на провал, сообщает издание The Times.

Фото: Авторство: А.Бричевский. http://flot.sevastopol.info

"Украинское контрнаступление на суше столкнулась с сильным сопротивлением, поэтому внимание снова переключается на Чёрное море. За атаками на Чёрном море, вероятно, будут внимательно следить высокопоставленные лица примерно из 40 стран, которые присутствовали в саудовском городе Джидда на переговорах о способах прекращения конфликта", — говорится в материале.

Киев не сможет ничего сделать, если дело дойдёт до морского противостояния, потому что с потерей Крыма Украина лишилась свыше 80 процентов своих судов и морской военной техники.

У России же черноморский флот насчитывает порядка 50 кораблей и семь подводных лодок, не считая большого количества вспомогательных судов.

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