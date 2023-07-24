Военный эксперт Михайлов: Запад не знает, как забирать зерно с Украины после выхода России из зерновой сделки

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Все варианты вывоза украинского зерна Западом после выхода России из зерновой сделки угрожают ему неприятными последствиями, напомнил военный эксперт Евгений Михайлов.

Фото: РИА Новости

Теперь вывоз зерна по Чёрному морю стал для Украины опасным. Киев благополучно использовал зерновые коридоры для усиления своей обороны в Николаеве и Одессе, однако больше он не сможет обводить Россию вокруг пальца — Москва сняла с себя взятые ранее обязательства, и теперь у неё "развязаны руки", напомнил эксперт.

Теперь для вывоза зерна Украине остались небольшие речные порты в Приднестровье и железная дорога, но и тут есть свои "но": во-первых, по железной дороге не увезти столько продукции, сколько можно это сделать по морю, а во-вторых, Россия будет препятствовать вывозу зерна таким образом, нанося удары по украинским железнодорожным узлам.

Вывозить украинское зерно под своими флагами США наверняка побоятся, предположил Михайлов, как побоятся это делать и другие государства, опасаясь возмездия России. Говоря про вариант вывоза продукции по Чёрному морю, нельзя забывать и про множество украинских мин в акватории.

"Возможны, конечно, и провокации. Здесь я хотел бы сказать, что сейчас Запад стоит перед выбором, как забирать зерно с Украины. Пока варианты окончательные не избраны, но любые варианты чреваты последствиями", — отметил Михайлов в беседе с Телеканалом "360".