Military Watch: в США рассказали, чего стоят бойцам ВСУ попытки прорвать российскую оборону

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Регулярные попытки ВСУ осуществить прорыв российской линии обороны даются им слишком дорого. Каждая атака стоит украинской армии огромных потерь живой силы, напоминает издание Military Watch.

Фото: 1zoom.ru

"За второй месяц крупных наступлений на российские позиции украинские военные понесли значительные потери на нескольких направлениях", — сказано в материале.

Киев отправляет в атаки мобилизованных, не успевших толком окончить обучение. Поэтому на ряде участков линии соприкосновения вновь прибывшие украинские бойцы живут не более четырёх часов.

Автор отметил, что это в равной степени касается и украинских военных, и иностранных наёмников, которые сражаются на стороне Киева.