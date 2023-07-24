В "Украинской правде" объяснили, кто является ответственным за ночную атаку беспилотников на Москву

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За атакой беспилотников на Москву, которая произошла в ночь на 24 июля, стоит главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

Фото: Вадим Савицкий

"Ночная атака беспилотников 24 июля на столицу России была спецоперацией главного управления разведки минобороны Украины", — говорится в материале.

Делая этот вывод, авторы ссылаются на источник в сфере безопасности и обороны Украины.

Опрошенный изданием источник уточнил, что всем беспилотникам, которые были запущены под контролем ГУР, удалось достичь российской столицы.

По словам представителя главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова, налёт украинских дронов на Москву — это однозначно "хорошая новость". Украинский чиновник заверил, что подобные атаки будут организовываться и дальше.

"Это процесс, который будет продолжаться и набирать обороты", — сказал Юсов в ходе всеукраинского телемарафона.