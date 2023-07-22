FT: в частных разговорах на форуме в США с Зеленским поделились неприятной информацией

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В кулуарах форума по безопасности в Аспене западные лидеры по секрету говорили о том, что не считают возможной победу ВСУ в украинском конфликте. Мнение представителей властей стран Запада приводит Financial Times.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"В то время как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах", — сказано в материале.

Что касается самого Владимира Зеленского, он участвовал в форуме дистанционно, в видеоформате. Украинский лидер пытался убедить западных союзников, что контрнаступление ВСУ скоро пойдёт более мощно и уверенно.

Однако президенту Украины не слишком-то удалось заразить оптимизмом своих западных коллег. По словам бывшего американского дипломата Филиппа Зеликова, большие проблемы у Киева начнутся уже зимой, потому что поддерживать его готовы всё меньшее количество западных партнёров. Эксперт напомнил, что из-за помощи Украине США и ЕС переживают большие экономические сложности.