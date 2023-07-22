В кулуарах форума по безопасности в Аспене западные лидеры по секрету говорили о том, что не считают возможной победу ВСУ в украинском конфликте. Мнение представителей властей стран Запада приводит Financial Times.
"В то время как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах", — сказано в материале.
Что касается самого Владимира Зеленского, он участвовал в форуме дистанционно, в видеоформате. Украинский лидер пытался убедить западных союзников, что контрнаступление ВСУ скоро пойдёт более мощно и уверенно.
Однако президенту Украины не слишком-то удалось заразить оптимизмом своих западных коллег. По словам бывшего американского дипломата Филиппа Зеликова, большие проблемы у Киева начнутся уже зимой, потому что поддерживать его готовы всё меньшее количество западных партнёров. Эксперт напомнил, что из-за помощи Украине США и ЕС переживают большие экономические сложности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.