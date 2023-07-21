Путин сделал предостережение Западу по поводу новых поставок оружия Украине

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Президент РФ Владимир Путин высказался относительно дополнительных поставок вооружения Украине.

Фото: РИА Новости

Российский лидер отметил, что Запад, конечно, может поставить Киеву ещё оружия и направить его в район боевых действий, но это только отсрочит решение конфликта.

"Западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт", — сказал Путин на совещании Совбеза РФ.

Президент РФ напомнил, что запасы НАТО уже на исходе, и советского вооружения на складах ряда стран уже почти не осталось.