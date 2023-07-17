Советник врио главы ДНР Гагин: для удара по Крымскому мосту использовался зерновой коридор

Вполне вероятно, что Киев ударил по Крымскому мосту из зернового коридора, проходящего по морю. Такое предположение сделал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: Личный архив Яна Гагина

Представитель ДНР напомнил, что киевский режим уже ранее использовал зерновой коридор для совершения диверсий.

"Вероятнее всего, эти удары были нанесены из того самого зернового коридора, как это было уже неоднократно сделано противником", — сказал Гагин в эфире Первого канала.

Гагин считает, что после случившегося 17 июля теракта схему защиты и обороны моста необходимо будет пересмотреть.

Ранее Гагин в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что удар по Крымскому мосту был нанесён киевским режимом посредством беспилотников-брандеров натовского производства.

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