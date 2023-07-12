Иностранным инструкторам, которые готовят украинских боевиков, абсолютно всё равно на их дальнейшую судьбу, заявили французские аналитики.
По мнению авторов Le Monde, в том числе и французским "кураторам" неинтересно, погибнут украинцы или нет.
"Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее — не наша проблема", — приводит газета слова французского полковника.
По данным издания, никто не интересуется, пригодились ли навыки в бою, и выжили ли курсанты, которых обучали инструкторы стран НАТО.
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