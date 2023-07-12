Le Monde: западным инструкторам всё равно, как они подготовили боевиков ВСУ — не наша проблема

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Иностранным инструкторам, которые готовят украинских боевиков, абсолютно всё равно на их дальнейшую судьбу, заявили французские аналитики.

Фото: russian.rt.com

По мнению авторов Le Monde, в том числе и французским "кураторам" неинтересно, погибнут украинцы или нет.

"Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее — не наша проблема", — приводит газета слова французского полковника.

По данным издания, никто не интересуется, пригодились ли навыки в бою, и выжили ли курсанты, которых обучали инструкторы стран НАТО.