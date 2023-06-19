У западных аналитиков есть большие сомнения в том, что украинское наступление будет успешным. Мало того — цели, которые ставит перед собой киевский режим, западные эксперты называют нереальными. Такое мнение высказал глава СВР Сергей Нарышкин.
"В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые", — сказал Нарышкин в разговоре с "Российской газетой".
Мало того, аналитики Запада предполагают, что по итогам украинского контрнаступления результаты могут быть прямо противоположными, добавил глава СВР.
Нарышкин подчеркнул, что украинская государственность может оказаться под угрозой в результате контрнаступления Киева, отметив, что так считают западные аналитики.
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