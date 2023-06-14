Автор NPD Крамер: Польша проводит учения с США для активации второго фронта против России

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Польша проводит учения с США, чтобы "подобраться" к Белоруссии и открыть второй фронт против России, заявила Автор издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.

Фото: Автор: Staff Sgt. Philip Steiner - https://www.dvidshub.net/news/200182/anakonda-16-opening-ceremonies-kick-off-exercise-25000, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50795740

По мнению аналитика, учения поляков с американцами участились, и это сигнал для мирового сообщества о грядущей эскалации. Кроме прочего, Варшава плотно занялась подготовкой гражданского населения, где тренирует их вместе с армией.

"Чтобы узнать, чем заканчивается такая политика, достаточно взглянуть на Украину: мы рискуем получить миллионы жертв и разрушенную страну, опутанную к тому же долгами и кредитами, которые наши дети и внуки будут платить правительству США", — заявила Крамер в колонке Niezależny Dziennik Polityczny.

По её мнению, сейчас цель Польши в составе НАТО ослабить Белоруссию, как одно из важнейших партнёров Москвы, и, вероятно, "расчистить" место для манёвров альянса против российской стороны.