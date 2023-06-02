Песков отреагировал на слова Зеленского, желающего получить приглашение в НАТО уже в этом году

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос возможного вступления Украины в НАТО - один из основных источников проблем для России на долгие годы вперёд.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

"Естественно, это (намерение Украины стать членом НАТО — Прим. ред.) является одним из главных раздражителей и потенциальных проблем на долгие и долгие годы", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что, как это ни удивительно, многие европейские страны хорошо об этом знают.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что считает возможность вступления Украины в Альянс реальной, но при этом не уточнил, собираются ли официально пригласить Киев стать членом организации на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. В свою очередь, лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев очень ждёт этого приглашения уже на июльском саммите.