В Twitter* назвали дату взятия российскими войсками Киева

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские пользователи Twitter* назвали дату освобождения российскими войсками столицы Украины. По их мнению, это произойдёт ровно через год.

Фото: https://t.me/dimsmirnov175/48382

Автор микробиолога под псевдонимом Albert Sam напомнил, что 20 мая 2019 года прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. В этот же день в 2022 году украинская армия потеряла контроль над Мариуполем. Вчера, также 20 мая, был освобождён Артёмовск (Бахмут).

Это означает, что 20 мая 2024 года русские войска возьмут контроль над Киевом, уверен Albert Sam.

Ранее военный эксперт заявил, что битвы за Артёмовск продолжатся, так Киев отчаянно нуждается в любой победе для поднятия морального духа ВСУ.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.