Зеленский утверждает, что заслушал заочный доклад "исчезнувшего" Залужного

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Как утверждает украинский президент Владимир Зеленский, им на заседании Ставки Верховного главнокомандующего, которая прошла сегодня, 12 мая, был заслушан доклад "потерявшегося" главкома ВСУ Валерия Залужного.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Однако никаких фактических фото- или видеодоказательств доказательств этого предоставлено не было. Также кажется странным, что про Залужного Зеленский упомянул вскользь, не акцентируя на его персоне внимания, пишет "МК".

Так, Зеленский сообщил, что за заседании были заслушаны доклады командующего Сухопутными войсками Украины генерала Сырского, который, по словам президента Украины, делает всё возможное для сдерживания ВС РФ, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Тарнавского.

И лишь в конце сообщения Зеленский упомянул про Залужного.

"Были важны доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина", — отметил Зеленский.

Исчезновение Залужного из информационного поля уже несколько дней обсуждается разными СМИ и экспертами.

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