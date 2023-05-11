Депутат Журавлёв: нужно отодвинуть украинские позиции от границ РФ на дальность действия ракет Storm Shadow

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв высказался по поводу намерения Британии передать Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Фото: https://minvr.gov.ru/upload/iblock/

Депутат напомнил, что поставки новых современных вооружений Киеву вынуждают Россию вносить коррективы в свою стратегию. Политик призвал отодвинуть украинские позиции от российских границ на такое расстояние, чтобы эти ракеты не могли достать до территории РФ.

"И если дальность британских Storm Shadow больше 500 километров, то, получается, именно на такое расстояние от наших границ и следует отодвинуть позиции ВСУ, чтобы достать не смогли", — сказал Журавлёв в беседе с РИА Новости.

Депутат добавил, что раз со стороны Украины исходит растущая угроза для России, то, видимо, придётся сделать так, чтобы такого государства и вовсе не существовало.

А обещаниям Киева не использовать это вооружение для ударов по территории РФ Журавлёв призвал не верить. Он напомнил об участившихся атаках Киева на разные российские регионы, напомнив, что каждый удар со стороны Украины согласовывается с США, которые даже "выдают цели украинской артиллерии".

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