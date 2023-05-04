Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что украинский конфликт пора переводить на другой уровень, и создавать условия для его разрешения.
Для достижения этой цели Соскин предложил Киеву действовать радикально и пойти на захват российских городов.
"Надо захватить Курскую атомную станцию… надо идти на Брянск", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Политолог отметил, что судя по тому, как развивались события в Артёмовске и Соледаре, в случае проникновения в город штурмовых отрядов выбить их оттуда почти невозможно.
"То есть, если украинские подразделения штурмовые зайдут в районные города, их выбить нельзя", — пояснил Соскин.
Политолог подчеркнул, что благодаря таким действиям Киева уровень конфликта изменится, и станет понятно, как его можно разрешить.
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