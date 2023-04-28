Минобороны Тайваня: к острову подступило 38 самолетов КНР за сутки

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На территорию Тайваня пытается пробраться армия Народно-освободительной армии КНР (НОАК): за последние сутки ВС острова зафиксировали приближение 38 самолетов и шести кораблей. Такой информацией поделилось оборонное ведомство государства.

"За период с 6:00 четверга, 27 апреля, до 6:00 пятницы, 28 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 38 самолётов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая"

Армия КНР и ранее предпринимала попытки вторжения своей военной техники на остров. Так, 13 апреля, ВС Тайваня установило приближение 26-и самолетов того же отряда Китая.

Глава тайваньского МИД Джозеф Ву прокомментировал развитие отношений между Тайванем и Китем, заявив, что гипотетическая война двух государств станет причиной нарушения более 40% мировой торговли.