На территорию Тайваня пытается пробраться армия Народно-освободительной армии КНР (НОАК): за последние сутки ВС острова зафиксировали приближение 38 самолетов и шести кораблей. Такой информацией поделилось оборонное ведомство государства.
"За период с 6:00 четверга, 27 апреля, до 6:00 пятницы, 28 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 38 самолётов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая"
Армия КНР и ранее предпринимала попытки вторжения своей военной техники на остров. Так, 13 апреля, ВС Тайваня установило приближение 26-и самолетов того же отряда Китая.
Глава тайваньского МИД Джозеф Ву прокомментировал развитие отношений между Тайванем и Китем, заявив, что гипотетическая война двух государств станет причиной нарушения более 40% мировой торговли.
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