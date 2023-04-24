Bloomberg: Вашингтон зол на Макрона из-за Украины

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Администрация президента США Джо Байдена раздражена поведением и позицией по Украине президента Франции Эммануэля Макрона.

Вашингтону не нравится и он злой, что Макрон пытается найти дипломатическое решение.

"Люди, знакомые с мышлением администрации Байдена, говорят, что Белый дом раздражён тем, что, по их мнению, Макрон занимается деликатным дипломатическим вопросом, не консультируясь с союзниками", — пишет Bloomberg.

По данным авторов, такое поведение Макрона вызывает недовольство и ставит под сомнение "победу Киева", что для США неприемлемо. Как уточнили источники, в Штатах считают, что французский президент выходит из-под контроля.

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