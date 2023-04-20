Ждали лётчика, прилетели ракеты: на Украине расследуют дело о неудачном угоне российского самолёта

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На Украине расследуют уголовное дело по факту неудачной попытки угона российского самолёта*. Было это в прошлом году, уже вроде как договорились. Но вместо лётчика-перебежчика на украинский аэродром прилетели российские ракеты.

С апреля по июль прошлого года несколько украинцев, среди которых был военный Сил специальных операций, бывший разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и Воздушных сил, пытались завербовать российского пилота и уговорить его перегнать на Украину военный самолёт, говорится в сообщении telegram-канала издания "Политика страны".

Согласно разработанному плану, российскому лётчику в оговорённое время должны были предоставить "квадрат", через который он должен был попасть в воздушное пространство Украины.

Перед российскими диспетчерами пилот должен был имитировать аварию. В результате Украина объявила бы о пленении пилота, а лётчик и его семья получили деньги и новые документы.

Участники операции уверяют, что она была согласована в СБУ и Генштабе. Самолёт должен был сесть 23 июля на аэродром "Канатово" под Кропивницким (Кировоградом).

Однако вместо пилота на аэродром в назначенный день прилетели российские ракеты. Из-за этого, по данным СБУ, "погиб командир воинской части, 17 военных получили ранения, были полностью уничтожены два боевых истребителя, взлетная полоса, другая техника и здания получили значительные повреждения".

Теперь утверждают, что операция была не согласована. А её организаторы попались в ловушку, расставленную российскими спецслужбами.

Официального подтверждения о расследуемом деле, впрочем, пока что нет. Но факт в том, что в прошлом году киевский режим и в самом деле некоторое время активно предлагал российским военнослужащим передавать военную технику, обещая взамен деньги и переезд на жительство в другие страны.

Эту идею пытались поддержать и в некоторых странах Евросоюза, впрочем, очень непродолжительное время.

С той поры о каких-либо "успехах" Украины на этом поприще не сообщалось. При этом понятно, будь хотя бы один подобный факт, из него раздули бы шумную пропагандистскую кампанию. Зато, судя по всему, были другие факты, о которых в Киеве предпочли бы не распространяться.

* Фото архивное

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