"Украина защищает каждого из вас от Путина": мэр Киева Кличко выступил с речью в Германии

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Мэр Киева Виталий Кличко, прибывший на днях в Гамбург, чтобы отметить годовщину заключения Пакта солидарности и будущего между городами, удивил немцев пламенной речью, а также напомнил, что Украина защищает каждого из них от Путина.

"Вы, немцы, не должны забывать: часть Германии, где Путин много лет работал агентом КГБ, входила в состав великой Российской Советской империи", — заявил Кличко, предупредив, что, оказывается, президент России хочет восстановить бывший Советский Союз.

Давил на жалость и запугивал Кличко неспроста, поскольку вслед за этим мэр Киева намекнул мэру Гамбурга Петеру Ченчеру, что за "спасение от Путина" неплохо было бы и заплатить, ну или почаще приходить на помощь украинским товарищам.

Ченчер заверил Кличко, что Киев будет продолжать получать необходимую помощь и пожертвования из Гамбурга. Также Ченчер объявил, что планирует лично посетить Киев.

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