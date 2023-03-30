В Берлине было зафиксировано 3250 нападений на украинцев

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В Берлине было зафиксировано 3 тысячи 250 нападений на украинцев — и это статистика за прошедшие 12 месяцев. Так, в столице Германии украинцев 1294 раза обворовали, побили 704 раза. А уж сколько раз просто угрожали или оскорбляли… и это всё ещё зарегистрированные случаи.

Как отмечает Telegram-канал "Папочка канцлера", полиция не понимает, откуда берётся такая агрессия. Один депутат от "Зелёных" скромно предположил, что дело в ненависти по нацпризнаку. Но разве такое возможно в стране, канцлер которой только недавно хвастался тем, как немцы рады принимать жителей Украины.

При этом отчёт МВД страны неутешителен: преступность в Германии неумолимо растёт. Количество правонарушений подскочило именно в 2022 году — в связи с чем возникает вопрос, а не дорогие ли гости из Незалежной стали этому причиной?

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