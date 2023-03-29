Михайленко: Москва и Минск мгновенно ответят на появление ДРГ на территории Белоруссии

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Белоруссия и Россия являются союзным государством с общим пространством безопасности, поэтому в случае появления диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на белорусской территории ответ будет незамедлительным. Об этом заявил доктор политических наук, профессор Александр Михайленко в беседе с Pravda.Ru.

"Если Минск обнаружит диверсантов, то он имеет полное право применить достаточно сложные комплексные меры", — указал специалист.

Профессор назвал украинский конфликт "гибридной войной", в ходе которой применяются не только военные силы, но и информационные, политические, экономические и специальные — ДРГ. Киевское руководство не афиширует деятельность диверсантов, а использует скрытные меры, отметил Михайленко.

Эксперт подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии становится всё ближе на фоне давления со стороны Запада. Кроме того, формируется новый мировой порядок, который требует новых отношений между странами. Оданко решение о вступлении белорусской армии в конфликт на Украине остаётся за Минском, заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее заместитель руководителя МИД РФ Михаил Галузин допустил, что Украина перебросит ДРГ в Белоруссию для организации госпереворота.



Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.