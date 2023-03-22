Слуцкий: снаряды с ураном способны превратить Украину в выжженное поле

После озвучивания Британией планов передать Киеву снаряды с обеднённым ураном украинский конфликт выходит на новый уровень, который действительно является опасным, а Запад погружается в происходящее здесь ещё больше. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Решение Британии по таким снарядам усугубляет украинский конфликт, а вовлеченность в него коллективного Запада становится максимальной, отметил политик.

Политик обратил внимание на противоречие в заявлениях Лондона по этому поводу — хоть в британском МИД говорят, что снаряды с обеднённым ураном не имеют отношения к ядерному оружию, факты говорят об обратном, ведь уран, как ни крути, является "ядерной компонентой".

"Эти снаряды способны превратить Украину в выжженное поле, разрушить генофонд ее оставшегося населения, нанеся непоправимый вред последующим поколениям", — подчеркнул Слуцкий в своём Telegram-канале.

Глава ЛДПР напомнил, что после использования США боеприпасов с обеднённым ураном число онкологических заболеваний выросло в 6 раз.