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92-летний медиамагнат Руперт Мёрдок приятно взволнован предстоящей свадьбой

1:19
Мир

Миллиардер и медиамагнат Руперт Мёрдок помолвлен с Лесли Энн Смит — бывшим полицейским капелланом. Он уже подарил невесте кольцо с бриллиантом.

92-летний медиамагнат Руперт Мёрдок приятно взволнован предстоящей свадьбой

Возраст не является помехой для личного счастья, что и намерен доказать 92-летний медиамагнат Руперт Мёрдок, который прямо в День Святого Патрика в Нью-Йорке сделал предложение бывшему полицейскому капеллану Лесли Энн Смит. Сам Мёрдок рассказал 20 марта в интервью одной из своих газет The New York Post, что встретил будущую невесту в сентябре прошлого года.

Это произошло всего через месяц после того, как в августе 2022 он закончил все формальности по разводу с 66-летней бывшей топ-моделью Джерри Холл. Миллиардер поведал, что подарил Лесли Энн кольцо с бриллиантом, которое выбрал сам. Об этом сообщает Yahoo News.

Руперт признался, что очень нервничал, так как боялся влюбиться. Но он знает, что теперь женится в последний раз. А любимая женщина сказала ему, что "может говорить на языке Руперта", поскольку разделяет с ним убеждения. Ранее она была замужем за кантри-певцом Честером Смитом и работала в различных СМИ.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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