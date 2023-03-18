США подорвали газопроводы "Северный поток", развязав войну против Европы. Об этом заявил обозреватель польского издания Mysl Polska Конрад Рукас.
"Для всех европейцев, подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы", — подчеркнул он.
Рукас считает, что Вашингтон планировал усилить своё энергетическое влияние на европейском континенте и увеличить продажи американского СПГ, а также США намерены полностью завоевать рынок сбыта для ядерных технологий.
Более того, Вашингтон возобновляет гонку ядерного оружия, в результате чего Центральная Европа потеряет статус безъядерной зоны.
"Перенос американского и британского ядерного оружия прямо под границы России — лишь вопрос времени", — сделал вывод Рукас.
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