Бастрыкин: наёмники, которых принимает на службу Киев, плевать хотели на международное право

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что Киев принимает на службу иностранных наёмников, которые не считаются с нормами международного права и совершают жестокие преступления.

Бастрыкин подчеркнул, что в роли спонсора тяжких международных преступлений, фиксирующихся на Украине с 2014 года, выступает коллективный Запад.

Глава Следственного комитета РФ рассказал, что в рядах ВСУ состоят многие тысячи граждан зарубежных государств.

"Наёмники плевали на международное право, совершают тяжкие преступления. Но украинцы очень хитро поступают: они включают этих наемников в состав вооруженных сил Украины, а самое главное — дают им украинское гражданство", — проинформировал Бастрыкин.

На итоговой коллегии Минюста РФ Бастрыкин призвал подумать, каким образом можно реагировать на проблему с наёмниками на Украине как с точки зрения международного права, так и законодательства РФ.