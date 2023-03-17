Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что Киев принимает на службу иностранных наёмников, которые не считаются с нормами международного права и совершают жестокие преступления.
Бастрыкин подчеркнул, что в роли спонсора тяжких международных преступлений, фиксирующихся на Украине с 2014 года, выступает коллективный Запад.
Глава Следственного комитета РФ рассказал, что в рядах ВСУ состоят многие тысячи граждан зарубежных государств.
"Наёмники плевали на международное право, совершают тяжкие преступления. Но украинцы очень хитро поступают: они включают этих наемников в состав вооруженных сил Украины, а самое главное — дают им украинское гражданство", — проинформировал Бастрыкин.
На итоговой коллегии Минюста РФ Бастрыкин призвал подумать, каким образом можно реагировать на проблему с наёмниками на Украине как с точки зрения международного права, так и законодательства РФ.
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