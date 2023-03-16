Обозреватели немецкого издания Berliner Zeitung позавидовали Польше, где появились "огурцы Путина".
Немецкие журналисты отмечают, что в странах ЕС повысилась цена на огурцы. Во многом это произошло из-за антироссийских санкций и геополитического напряжения в мире. Обозреватели заметили, что пока в Германии огурцы дорожают, в Польше совершенно спокойно можно найти овощи, выращенные в России.
"На польский оптовый рынок Бронише постоянно прибывают десятки грузовиков, которые везут в страну дешевые огурцы и помидоры из РФ", — пишут немецкие журналисты.
Обозреватели пишут, что цена на овощи из России намного ниже, чем на овощи от европейских поставщиков. Немцы удивлены, что поставки овощей и фруктов в Польшу продолжаются. Авторы статьи отмечают, что Россия давно ограничила импорт европейских продуктов, чтобы стимулировать отечественных производителей.
"Огурцы Путина: дешевые овощи из России в Варшаве", — сообщают в Германии.
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