Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал применять индивидуальный подход к тем россиянам, которые решили вернуться из-за границы обратно на родину.
По словам представителя Кремля, это "абсолютно нормальная логика".
"Я не согласен с вами, ничего нового здесь нет, это абсолютно нормальная логика и об этом неоднократно говорилось", — сказал Песков журналистам.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев призвал к созданию подходящих условий для тех, кто ранее уехал из России, но решил вернуться. Политик отметил, что важно не делать из принявших решение вернуться "врагов" государства.
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