По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, после обстрелов оперативная уборка городских улиц — это насущная необходимость сегодняшнего дня.
Многие видели, что ещё в 2014 году после того, как ВСУ обстреливали Донецк, городские коммунальные службы максимально быстро убирали с улиц осколки и обломки, чтобы обеспечить безопасность горожан и проходимость техники.
Градоначальник заверил, что абсолютно так оно и было.
"Это правда. Это не шутки, не байки. Люди в оранжевых жилетах молниеносно сразу выходили все. Для того, чтобы обеспечить проезжаемость дорог, убрать осколки, стекла. Чтобы никто не поранился — дети, пенсионеры. Чтобы подъехать техника могла, не порезав шины", — сказал Кулемзин в разговоре с РИА Новости.
По словам мэра, сегодня в этом плане ничего не изменилось, и коммунальщики города так же молниеносно убирают его после обстрелов украинской стороны.
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