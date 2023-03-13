Мэр Донецка Кулемзин: уборка городских улиц после обстрелов — необходимость

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По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, после обстрелов оперативная уборка городских улиц — это насущная необходимость сегодняшнего дня.

Многие видели, что ещё в 2014 году после того, как ВСУ обстреливали Донецк, городские коммунальные службы максимально быстро убирали с улиц осколки и обломки, чтобы обеспечить безопасность горожан и проходимость техники.

Градоначальник заверил, что абсолютно так оно и было.

"Это правда. Это не шутки, не байки. Люди в оранжевых жилетах молниеносно сразу выходили все. Для того, чтобы обеспечить проезжаемость дорог, убрать осколки, стекла. Чтобы никто не поранился — дети, пенсионеры. Чтобы подъехать техника могла, не порезав шины", — сказал Кулемзин в разговоре с РИА Новости.

По словам мэра, сегодня в этом плане ничего не изменилось, и коммунальщики города так же молниеносно убирают его после обстрелов украинской стороны.