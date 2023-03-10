Конгрессмен Мултон: США хотят, чтобы поражение России на Украине не было "очень тяжёлым"

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Целью США является поражение России на Украине, однако если оно окажется чересчур тяжёлым для Москвы, может пострадать мировая стабильность. Об этом заявил член Конгресса, представитель демократов Сет Мултон.

Политик заверил, что Вашингтон не желает падения российского правительства и "позорного поражения" в украинском конфликте.

"Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим", — сказал Мултон, выступая в рамках дискуссии в Институте Хадсона.

Мултон отметил, что США будут бороться за победу Украины и проигрыш России, но при этом не хотят, чтобы последняя потерпела "слишком сильное поражение" и тем более "была уничтожена".

Конгрессмен закончил свою речь призывом увеличить поставки оружия Киеву, сосредоточившись на передаче наступательного вооружения, которое поможет Украине одержать победу.