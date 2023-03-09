RFE: падение Бахмута приведёт к капитуляции Украины

3:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Окончательная сдача Артёмовска (Бахмута) станет переломным моментом битвы РФ с Украиной, считают европейские эксперты. Логистическое, боевое и символическое значение этой победы будет огромным.

Как цитирует News.Rambler журналист Radio Free Europe Майк Экел, украинское командование не хочет мириться с поражением и продолжает настаивать на том, что "оборона города будет продолжена".

Бахмут расположен в открытой местности между возвышенностями, что делает его прекрасной мишенью для миномётного огня. Но с точки зрения логистики он действительно важен для переброски войск и техники.

Генерал-майор австралийской армии Мик Райан пояснил, что скоро потребуется вывод всех войск ВСУ, поскольку Украина не имеет ресурсов продолжать это противостояние.

Сегодня Бахмут — это развалины, но ВСУ бросают в бой всё новые силы, не считаясь с потерями. Киевские пропагандисты пытаются представить это как тактическую победу ВСУ. Якобы такими действиями идёт ослабление российских войск перед "великим украинским контрнаступлением".

Хотя значение Бахмута всем очевиднее некуда:

Пара укрепрайонов — Бахмут и Соледар — стояли на линии ударов российской армии, Бахмут также "поддерживал" район Марьинки и Авдеевки.

Существует линия Кременная — Попасная, используемая теперь ВС РФ для обороны от украинского натиска.

Экел пишет, что после такого напряжённого противостояния сторонам потребуется оперативная пауза, после которой российское наступление неизбежно продолжится. При этом у Украины потерь несоизмеримо больше, чем у России, это скажется негативно на дальнейшей сдаче городов — вплоть до Одессы и Киева .

"По сути, это провал", — заявил аналитик по вопросам обороны из Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман, недавно побывавший в Бахмуте.

При этом Кофман напомнил, что западные СМИ, мягко говоря, дезинформируют общественность на предмет якобы имеющегося истощения российских ракет, танков, солдат и боеприпасов.

Украинская пропаганда явно преувеличивает масштаб проблемы с российской стороны, так как русские во время СВО продолжали поддерживать гигантскую скорострельность, а ВПК России "расправил плечи" в производстве боеприпасов и вооружений.

Добавим, что эксперты Nikkei Asia уже признали, что активизация усилий Пекина связана с тем, что китайцы поняли: Россия победит.

По данным издания, "Академия военных наук (Китая) завершила стратегическое и тактическое боевое моделирование конфликта на Украине. Оно показало, что война подойдёт к концу примерно летом 2023 года, и Россия одержит верх".