Вашингтон призвал поддержать Киев, тем самым показав свои истинные намерения в отношении конфликта на Украине. США намерены лишь затянуть его, чтобы установить новый порядок в Европе и ослабить Россию. Об этом сообщило издание Global Times.
Старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ян Сиюй рассказал, что Джон Кирби не призывает поддерживает Киев, а предостерегает КНР изменить свою нейтральную позицию по отношению к конфликту и присоединиться к США.
"Это показывает, что Штаты намерены затянуть военный конфликт до конца", — рассказал эксперт.
В публикации отмечается, что Вашингтон желает продолжения СВО до тех пор, пока Украина может поставлять военных "на убой". Продолжающееся кровопролитие приведёт к ослаблению России, а страны Европы будут больше полагаться на США в вопросах безопасности. Сиюй полагает, что Америка приемлет только поражение РФ.
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