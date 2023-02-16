NR: спецслужбы Запада готовятся к очередным ударам по России

Спецслужбы Запада готовятся к очередному удару (ударам) по России. По данным СВР, в США завербовали и подготовили шестьдесят человек в Сирии для проведения терактов, Киев говорит о ракетных ударах по Крыму, а ВСУ — про атаки на города РФ.

Аналитики также заявили об утрате США каких-либо моральных принципов вообще, хотя в политике, особенно когда "на кону" стоят судьбы сверхдержав, говорить о морали "не принято" — отмечает проект News.Rambler.

"В будущем точками применения террористов станут хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии. Теракты будут направлены не только на обычных граждан, но и на дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих", — предупредили в разведке.

Политолог Марат Баширов также отметил, что россиянам придётся усилить бдительность, а государству — контроль вплоть для ввода проверок на дорогах "как в ЕС".

"Ситуация становится напряжённее с каждым днём, но россияне видели всё это и раньше. Во время двух чеченских кампаний взрывали дома на Каширском шоссе, улице Гурьянова. Гремели взрывы и в метро, на стадионах", — напоминает эксперт.

"Такими регионами могут являться Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Взрывчатку и боеприпасы боевики могут доставить из Афганистана. Есть и маршрут из Болгарии в Грузию, через который в Осетию, Армавир, а потом на Крымский мост уже было доставлено двадцать тонн тротила. А уж в Одессу и Николаев сегодня можно везти хоть ядерные боеголовки", — сообщают авторы.

Политолог Сергей Михеев также отмечает, что, пока Россия не начнёт устраивать заокеанским "друзьям" проблемы вне контекста территории Украины, покоя нам не будет. Так или иначе, Москве придётся действовать не в предсказуемой линейной логике, а неожиданно и внезапно. Если нет паритета, пусть и в ассиметричных мерах, американцы не верят в силу и не понимают — заключают эксперты.