Авиакомпания Air Moldova сообщила о закрытии воздушного пространства Молдавии.
Официальное сообщение гласит, что воздушное пространство страны будет закрыто до 16 февраля.
Местные СМИ пишут, что решение принято, предположительно, из-за обнаружения в воздухе подозрительного беспилотника.
Ранее глава Молдавии Майя Санду заявила, что Россия готовит диверсионные атаки для захвата зданий и заложников в стране.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.