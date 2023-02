Молдавия экстренно закрыла свое воздушное пространство

Авиакомпания Air Moldova сообщила о закрытии воздушного пространства Молдавии.

Официальное сообщение гласит, что воздушное пространство страны будет закрыто до 16 февраля.

Местные СМИ пишут, что решение принято, предположительно, из-за обнаружения в воздухе подозрительного беспилотника.

Ранее глава Молдавии Майя Санду заявила, что Россия готовит диверсионные атаки для захвата зданий и заложников в стране.

