Россия готова дать жёсткий ответ в случае малейшей угрозы для безопасности Крыма. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в ходе брифинга на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".
Ранее США сообщали о намерении поставить ВСУ дальнобойные ракеты с дальностью полёта до 150 километров.
Джабаров отмечает, что использование ракет США против РФ спровоцирует тяжелейший конфликт между нашей страной и НАТО. Говоря о сотрудничестве с Белоруссией, эксперт подчеркнул, что Россия не допустит нарушения целостности союзного государства.
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