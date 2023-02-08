Сенатор Джабаров предупредил о жёстком ответе ВС РФ на любую угрозу ВСУ Крыму

Россия готова дать жёсткий ответ в случае малейшей угрозы для безопасности Крыма. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в ходе брифинга на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Ранее США сообщали о намерении поставить ВСУ дальнобойные ракеты с дальностью полёта до 150 километров.

Джабаров отмечает, что использование ракет США против РФ спровоцирует тяжелейший конфликт между нашей страной и НАТО. Говоря о сотрудничестве с Белоруссией, эксперт подчеркнул, что Россия не допустит нарушения целостности союзного государства.