Захарова назвала "сходку" стран НАТО в Рамштайне стремлением к эскалации конфликта на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча стран Североатлантического альянса на авиабазе "Рамштайн" является ещё одним свидетельством безответственности Запада и попыткой усугубить украинский конфликт.

"Итоги этой сходки однозначно свидетельствуют о полной безответственности Запада и стремлении к дальнейшей эскалации конфликта… Не жалко им никого на территории Украины. Теперь уже понятно, что и своих не жалко, потому что танки сами не ездят", — сказала Захарова.

Она обратилась к тем, кто будет сопровождать обещанные Украине танки, и призывала их обратить внимание на то, "какую участь приготовили для них их правительства".

Ранее военный журналист Александр Коц заявил, что в "Рамштайне" представители стран-членов НАТО согласовали передачу Киеву достаточного количества танков, чтобы осложнить ситуацию вдоль линии соприкосновения на Украине.