The New York Times: у Киева и Белого дома разные цели на Украине

Киевские власти и Белый дом преследуют совершенно различные цели в украинском конфликте, заявил американский аналитик Росс Даутат.

По его словам, Вашингтон хочет добиться комфортного перемирия, а не победы Украины.

"Формальная позиция Белого дома заключается в том, что Украина будет иметь поддержку США до самой победы. Но осторожный подход Байдена к поставкам оружия должен побудить Киев к переговорам", — написал эксперт в The New York Times.

Основная стратегия Белого дома на Украине — достичь благоприятного мирного договора, а не полного поражения России, добавил он.

К тому же, отмечает Даутат, "русские, похоже, не только окопались, но и готовятся к новому наступлению", потому США и пообещали Киеву танки, чтобы не допустить безоговорочной победы Москвы.