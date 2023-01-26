Киевские власти и Белый дом преследуют совершенно различные цели в украинском конфликте, заявил американский аналитик Росс Даутат.
По его словам, Вашингтон хочет добиться комфортного перемирия, а не победы Украины.
"Формальная позиция Белого дома заключается в том, что Украина будет иметь поддержку США до самой победы. Но осторожный подход Байдена к поставкам оружия должен побудить Киев к переговорам", — написал эксперт в The New York Times.
Основная стратегия Белого дома на Украине — достичь благоприятного мирного договора, а не полного поражения России, добавил он.
К тому же, отмечает Даутат, "русские, похоже, не только окопались, но и готовятся к новому наступлению", потому США и пообещали Киеву танки, чтобы не допустить безоговорочной победы Москвы.
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