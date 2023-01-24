У Британии нет намерения указывать другим странам, какие виды оружия они должны передавать Украине. Об этом говорит телеканал Sky News, цитируя пресс-секретаря британского премьер-министра Риши Сунака.
Представитель Сунака таким образом прокомментировал ситуацию с танками Leopard, на поставку Украине которых Германия до сих пор не дала своё согласие, несмотря на растущее давление со стороны других членов ЕС и НАТО.
"Как сказал министр иностранных дел и другие, мы хотели бы видеть дополнительную поддержку Украине. Мы не собираемся диктовать другим странам, что именно они должны или не должны предоставлять (Украине) — в первую очередь это должны решать сами страны", — сказал представитель британского премьера.
Невзирая на отсутствие согласия Германии по поводу передачи своих танков Украине, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава направила Берлину запрос, в котором просит разрешения на поставку Киеву танков Leopard 2.
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История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.