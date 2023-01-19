Бывшего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева подозревают в краже 6 миллионов долларов

Бывшего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева подозревают в краже 6 миллионов долларов. Об этом рассказали в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Следствие установило, что в 2018-м году Коболев получал огромные премии. Их размер превысил 229 миллионов гривен - это почти 6,2 миллиона долларов. Сумма складывается из разницы между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером.

Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается сбором доказательств причастности Коболева к преступным схемам. Какое наказание в случае, если его вина будет доказана, грозит экс-главе "Нафтогаза", пока не сообщается. Также НАБУ воздержалось от комментариев относительно меры пресечения для подозреваемого.