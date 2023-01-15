Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что США готовятся к войне с Китаем для контроля над Евразией

Российский Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Соединённые Штаты Америки готовятся к войне с Китаем, чтобы установить контроль над Евразией.

"Мы видим, что государственные перевороты и понуждения к войне стали порочным политическим почерком США. Объяснить сегодня американцам, что их власть превратила Америку в главного агрессора и террориста планеты, сегодня будет очень непросто, но необходимо", — пишет сенатор в своём Telegram-канале.

В 21 веке Штаты начали играть в политическую игру, конечной целью которой является уничтожение двух мировых ядерных держав — РФ и Китая. Россия уже втянута в вооружённый конфликт в 2014 году после государственного переворота, отмечает Ковитиди.

Китай должен задуматься, поскольку Америка активно вооружается. В одиночку она не будет вести войну с КНР и попытается втянуть в новый конфликт, как и в украинский, тех, кто хоть что-то должен США.

"Вашингтон с участием своих вассалов и скрытых агентов влияния постарается не затягивать с реализацией плана организации провокационной ловушки для Пекина. Смогут ли в Поднебесной обыграть США — покажет время, но его у Пекина уже не так много", — резюмировала Ковитиди.