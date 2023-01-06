Foreign Affairs: удары РФ по энергосистеме Украины показывают невероятно высокую эффективность

Нанесение ударов по украинской энергетической инфраструктуре оказалось более чем эффективной тактикой Москвы. Это признал журналист Барри Позен в статье для издания Foreign Affairs.

Американский обозреватель подчеркнул, что Россия явно "знает, что делает".

"Больше всего тревожит то, что Москва знает, что делает. Российские солдаты наносят удары по малому количеству целей относительно небольшим количеством оружия, однако добиваются непропорционально высоких результатов", — написал Позен.

Автор напомнил, что удары по энергоструктуре Украины выводят из строя украинские системы управления, сбора развединформации и системы ПВО, которым приходится переходить на генераторы. А такой переход делает их менее эффективными, уменьшая работоспособность и увеличивая потребления топлива.

Кроме того, ВСУ вынуждены сосредотачивать свои усилия на защите энергообъектов вместо других направлений, а западные деньги, передаваемые Киеву, тратятся теперь по большей части на закупку генераторов и ПВО.